Poligrafici Printing SpA est une société holding basée en Italie, principalement active dans le secteur des services d'impression commerciale. Son portefeuille de services comprend, entre autres, la pré-impression, les services en ligne, la post-impression et la distribution. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales en propriété exclusive, dont Centro Stampa Poligrafici Srl et l'entité affiliée Rotopress International Srl. Centro Stampa Poligrafici Srl est active dans l'impression de journaux publiés par Poligrafici Editoriale SpA. Rotopress International Srl est active dans l'impression polygraphique, ainsi que dans le graphisme éditorial et commercial. Poligrafici Printing SpA est la branche industrielle du groupe de médias Poligrafici - Monrif.