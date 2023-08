1847 Goedeker Inc. possède et exploite une plateforme de commerce électronique. La société, par le biais de sa plateforme de commerce électronique, se concentre sur la proposition d'un marché en ligne pour les consommateurs à la recherche d'appareils électroménagers, de meubles, d'articles pour la maison et de produits connexes. La société propose une gamme d'appareils électroménagers provenant de tous les principaux fabricants d'origine, notamment Bosch, Whirlpool, General Electric (GE), Maytag, Lucky Goldstar (LG), Samsung, Sharp et Kitchen Aid, entre autres. La société vend tous les appareils ménagers, y compris les réfrigérateurs, les cuisinières, les fours, les lave-vaisselle, les micro-ondes, les congélateurs, les laveuses et les sécheuses. La société propose également une gamme de produits d'assortiment dans les catégories décoration, lit et bain, éclairage, vie extérieure et électronique.