Pollen Street PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société est un gestionnaire d'actifs alternatifs qui investit dans les secteurs de la finance et des services aux entreprises en appliquant des stratégies de capital-investissement et de crédit privé. La société opère dans deux segments : le gestionnaire d'actifs et la société d'investissement. Elle bénéficie d'un ensemble d'activités de gestion d'actifs axées sur la gestion d'actifs de tiers (le gestionnaire d'actifs) et d'investissements au bilan (la société d'investissement). Le portefeuille de la société d'investissement est diversifié et se concentre sur les investissements en prêts directs basés sur des actifs de premier rang. Ces investissements visent à obtenir des rendements stables et élevés tout en préservant le capital. Le portefeuille se compose à la fois d'investissements directs et d'investissements dans des fonds gérés par Pollen Street. Pollen Street Capital Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.

