L'hebdomadaire polonais est retiré de certains points de vente sur fond de polémique autour de Jean-Paul II

Les accusations d'un nouveau livre et d'un documentaire télévisé selon lesquelles le premier pape polonais aurait sciemment couvert des scandales de pédophilie lorsqu'il était archevêque de Cracovie ont semé la division et l'indignation dans l'une des nations les plus ferventes du catholicisme romain en Europe.

Alors que de nombreuses personnes ont déclaré que les allégations devraient conduire à une réévaluation de l'héritage de Jean-Paul, les conservateurs religieux condamnent ce qu'ils considèrent comme un complot de la gauche visant à discréditer un personnage qui est au cœur de l'identité de la nation. Il a été pape de 1978 à sa mort en 2005.

L'image figure sur la couverture de l'hebdomadaire satirique et fortement anticlérical Nie (No), fondé par Jerzy Urban, porte-parole des gouvernements communistes de Pologne dans les années 1980 et qualifié de "Goebbels de la loi martiale" par l'opposition anticommuniste.

M. Urban en est resté le rédacteur en chef jusqu'à sa mort l'année dernière.

Daniel Obajtek, directeur général de la compagnie pétrolière polonaise PKN Orlen, contrôlée par l'État, a déclaré sur Twitter que le groupe retirait le dernier numéro de la publication de ses points de vente.

"Nous avons de la place pour tous les titres de presse, mais il n'y a pas de place pour les discours de haine et la destruction de l'autorité de Saint Jean-Paul II", a-t-il écrit sur Twitter.

M. Obajtek est un proche allié du parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir. Sous sa direction, Orlen s'est développée au-delà de son activité pétrolière principale et possède des marchands de journaux ainsi qu'un éditeur de journaux locaux.

La poste, contrôlée par l'État, a également déclaré qu'elle retirait Nie de la vente, bien qu'elle n'ait pas explicitement lié sa décision à l'image du pape.

"En raison des calculs et des risques commerciaux, nous avons décidé de retirer ce titre de presse, à partir du numéro actuel", a déclaré la poste à Reuters par courriel.

Sur son compte Twitter, M. Nie a qualifié la décision de la poste de "scandale" et celle de M. Obajtek de "censure".

En vertu de la loi polonaise sur la presse, il est illégal pour les distributeurs de limiter la vente de publications en raison de leur contenu ou de leur ligne politique.

Le parlement polonais a adopté jeudi une résolution défendant le nom de Jean-Paul II, principalement grâce aux voix du parti au pouvoir, le PiS.