Le troisième opérateur de transport urbain de Pologne demande une enquête sur le prix de PKN Orlen

Le prix de l'essence la plus populaire aux pompes de PKN Orlen, premier grossiste et détaillant de carburant en Pologne, est resté inchangé alors que la société a réduit les prix de gros du carburant de 14 % au total le 31 décembre et le 1er janvier, selon les données de la société.

UOKiK n'a pas lancé d'enquête formelle, affirmant qu'elle ne pouvait pas évaluer les pratiques de la société sans une analyse approfondie, mais "nous n'excluons pas une intervention", a déclaré son service de presse en réponse à une question de Reuters.

MPK Wroclaw, l'opérateur de transport public de la troisième plus grande ville de Pologne, pense que les pratiques tarifaires de PKN Orlen "ont coûté à la ville" 967 000 zlotys (217 000 $) en décembre, a déclaré le PDG Krzysztof Balawejder dans un post sur Facebook, suggérant que la société avait maintenu les prix artificiellement élevés en décembre malgré la baisse des prix du pétrole brut et l'appréciation du zloty.

Varsovie va également notifier à l'UOKiK les marges excessives d'Orlen qui ont coûté à la ville "des millions de pertes", a déclaré le maire de la capitale Rafal Trzaskowski sur Twitter mardi.PKN Orlen, contrôlée par l'État, affirme avoir maintenu les prix à la pompe à des niveaux parmi les plus bas d'Europe, ajoutant que le coût pour les acheteurs dépendait de l'équilibre entre l'offre et la demande, et était en partie lié aux importations.

"En décembre, le zloty s'est apprécié alors que le prix du pétrole est resté stable et cela nous a permis de ne pas augmenter les prix en raison de la hausse des taxes, nous l'avons fait pour le bien des Polonais et maintenant nous devons nous expliquer", a déclaré Daniel Obajtek, directeur général, aux journalistes mardi. Les prix des carburants libellés en euros à la pompe en Pologne sont restés inférieurs à la moyenne de l'UE le mois dernier dans un contexte de baisse de la fiscalité.

Mais le prix polonais de l'essence populaire en euros, net de droits et de taxes, était le plus élevé de l'UE le mois dernier, tandis que le diesel était le deuxième plus cher du bloc après la Suède, selon le Bulletin pétrolier hebdomadaire publié par la Commission européenne.

(1 $ = 4,4523 zlotys)