(Alliance News) - Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC a déclaré vendredi qu'il allait vendre ses parcs éoliens de Krzecin et de Kuslin en Pologne à une filiale anonyme d'Orlen SA pour un montant compris entre 88 et 92 millions de livres sterling.

L'investisseur londonien en actifs de production d'électricité a déclaré que le produit net représente une prime de 14% à 19% par rapport à la valeur de détention des parcs éoliens de 77 millions de livres sterling au 30 juin.

À l'issue de la transaction, Octopus s'attend à un taux de rendement interne de 25 à 30 %.

Orlen est une société multi-énergie basée à Plock, en Pologne. Elle a accepté d'accorder un prêt pour rembourser la dette bancaire existante garantie par les parcs éoliens.

Phil Austin, président du conseil d'administration d'Octopus, a déclaré : "ORIT s'est engagé à avoir un impact positif en investissant dans des actifs renouvelables qui contribuent à accélérer la transition vers l'énergie nette zéro. La construction de nouveaux parcs éoliens, comme ces deux parcs en Pologne, a permis d'ajouter de l'énergie verte vitale au système. La société a démontré sa capacité à gérer la construction de ces projets d'énergie renouvelable, en assurant avec succès la croissance du capital pour les investisseurs et en prouvant sa capacité à vendre des actifs à une valeur attrayante.

Le portefeuille de la société étant de plus en plus constitué d'actifs opérationnels, la vente de certains d'entre eux et le remboursement de la dette à court terme permettront à ORIT d'explorer de nouvelles opportunités pour construire d'autres projets d'énergie verte. Cela crée une marge de manœuvre encore plus grande pour la croissance du capital, parallèlement aux revenus d'ORIT, et pour continuer à faire la différence en accélérant rapidement la transition vers l'énergie verte".

Les actions d'Octopus étaient en hausse de 5,1 % à 84,50 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.