Gazprom arrêtera mercredi ses livraisons de gaz vers la Pologne

VARSOVIE, 26 avril (Reuters) - La compagnie polonaise PGNiG a déclaré mardi avoir été informée par le géant pétrolier russe Gazprom de l'arrêt de ses livraisons de gaz via le gazoduc Yamal à compter de mercredi matin.

Dans un communiqué, PGNiG a dénoncé cette décision, jugée comme une violation du contrat la liant à Gazprom, et a fait savoir qu'elle entendait prendre des mesures pour rétablir ces livraisons de gaz. (Reportage Joanna Plucinska et Marek Strzelecki; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)