Poly Property Services Co Ltd, anciennement Poly Property Development Co Ltd, est une société basée en Chine qui fournit principalement des services de gestion immobilière, des services communautaires à valeur ajoutée et des services à valeur ajoutée aux non-propriétaires. Les services de gestion de propriété de la société sont engagés dans la fourniture de services de gestion de propriété aux propriétaires, aux résidents et aux promoteurs immobiliers, y compris la sécurité, le nettoyage, l'écologisation, le jardinage et la réparation et l'entretien. Les services à valeur ajoutée aux non-propriétaires de biens immobiliers sont engagés dans la fourniture de services aux non-propriétaires de biens immobiliers, y compris la pré-livraison et d'autres services, tels que le conseil, l'inspection, la livraison et l'exploitation commerciale. Les services à valeur ajoutée communautaire comprennent les services d'intégration communautaire, tels que l'aide à l'achat, les services d'ameublement et d'emménagement clés en main, les services d'entretien ménager et autres services sur mesure, les services de gestion des parkings et les services à valeur ajoutée des aires communes. La société exerce ses activités sur le marché chinois.

Secteur Services immobiliers