Polycab India Limited : Jefferies & Co. maintient sa recommandation à l'achat

Polycab India Limited fabrique et vend des fils et des câbles, ainsi que des produits électriques à rotation rapide (FMEG) sous la marque POLYCAB. Elle opère à travers trois segments : Fils et câbles, produits électriques à mouvement rapide (FMEG) et autres. Le segment Fils et câbles fabrique et vend des fils et des câbles électriques. Son segment FMEG est une entreprise de biens de consommation électriques durables, qui comprend des activités liées aux accessoires de câblage électrique et aux appareils électriques. Son segment Cuivre est engagé dans la fabrication, la vente et les travaux sur les tiges et les fils de cuivre. Son segment Autres est une activité d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, qui comprend la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'exécution et la mise en service de la distribution d'énergie. Elle propose des ventilateurs électriques, des diodes électroluminescentes, des éclairages et des luminaires, des interrupteurs et des appareillages de commutation, des produits solaires, des câbles d'alimentation, des câbles de commande, des câbles d'instrumentation, des câbles solaires, des fils de construction, des câbles en caoutchouc et des fils verts.

Secteur Equipements et composants électriques