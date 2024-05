Polycab India Limited est un fabricant de fils et de câbles. L'entreprise est active dans le secteur des produits électriques à rotation rapide (FMEG). La société opère à travers trois segments : Fils et câbles, FMEG et Autres. Le segment des fils et câbles est engagé dans la fabrication et la vente de fils et de câbles. Le segment des produits électriques à rotation rapide (FMEG) concerne les ventilateurs, l'éclairage et les luminaires à diodes électroluminescentes (LED), les interrupteurs, l'appareillage de commutation, les produits solaires, les pompes, les conduits et les appareils électroménagers. Le segment Autres comprend les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), qui comprennent la conception, l'ingénierie, la fourniture de matériaux, l'étude, l'exécution et la mise en service de projets de distribution d'énergie et d'électrification rurale sur une base trunky. Elle est également active dans le domaine des projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). La société possède environ 25 sites de production, répartis dans les États du Gujarat, du Maharashtra et de l'Uttarakhand, ainsi que dans le territoire de l'Union de Daman.

Secteur Equipements et composants électriques