Polymac Thermoformers Limited est un négociant et fabricant de verres en plastique jetables basé en Inde. La société est engagée dans des opérations de fabrication. La société est également engagée dans des opérations de fabrication de verres en plastique jetables, de gobelets, de bols et autres. Elle est engagée dans des opérations de fabrication, dans lesquelles elle fabrique des verres, des tasses et des bols en plastique jetables, entre autres. Ces produits remplacent rapidement les verres, gobelets et autres produits traditionnels et sont fabriqués par la technique du thermoformage.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier