PolyMet Mining Corp. est une société de développement minier. Elle exploite le cuivre, le nickel et les métaux précieux du gisement NorthMet. La société possède les projets NorthMet et Mesaba, qui sont des gisements de cuivre, de nickel, de cobalt et de métaux du groupe du platine (MGP). Le gisement NorthMet est situé dans l'intrusion de Partridge River du complexe de Duluth, une formation géologique située près de l'extrémité orientale de la chaîne ferrifère de Mesabi, qui est une accumulation non exploitée de cuivre, de nickel et de métaux du groupe du platine. Le projet Mesaba est situé dans le comté de St. Louis, dans le Minnesota. Son gisement NorthMet est un gisement de sulfures disséminés dans des roches troctolitiques hétérogènes associées au Mid-continent Rift, riche en cuivre, nickel, cobalt, platine, palladium, or et argent. La majorité des métaux sont concentrés ou associés à quatre minéraux sulfurés : la chalcopyrite, la cubanite, la pentlandite et la pyrrhotite.

Secteur Sociétés minières intégrées