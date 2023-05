Polymetal minimise la portée des sanctions alors que ses actions cotées à Londres chutent

Le producteur d'or Polymetal International PLC a cherché à minimiser l'impact des sanctions américaines sur ses activités en Russie, alors que ses actions cotées à Londres ont chuté lundi, soulignant que les restrictions n'affectaient pas ses activités en dehors de la Russie.

Vendredi, le département d'État américain a inclus les activités russes de Polymetal et Polyus - les plus grands producteurs d'or en Russie - dans sa dernière liste de cibles de sanctions, visant à punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

Les activités russes de Polymetal représentaient environ deux tiers des recettes du groupe en 2022.

Les actions de la société, qui ont clôturé en baisse de 8,4 % vendredi, ont encore chuté lundi, perdant à un moment donné près de 40 % sur la journée. À 10 h 16 GMT, elles étaient en baisse d'environ 12 %.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a imposé vendredi des sanctions de blocage à la société russe JSC Polymetal et à toutes les entités dans lesquelles elle détient une participation majoritaire, mais a précisé que les sanctions ne visaient pas la société Polymetal International, basée à Jersey.

"JSC Polymetal est une entité juridique enregistrée dans la Fédération de Russie qui agit, entre autres, en tant que société holding pour les actifs du groupe situés dans la Fédération de Russie", a déclaré Polymetal International dans un communiqué.

"Elle n'a pas d'activités en dehors de la Fédération de Russie.

"Ni la société, ni ses filiales, ni ses affiliés ne sont désignés comme cibles de sanctions par le Royaume-Uni ou l'UE, à l'exception uniquement des filiales russes de la société.

Lundi, Polyus a déclaré qu'elle considérait toutes les sanctions imposées à elle et à ses filiales comme injustifiées et qu'elle examinerait les décisions et l'opportunité de faire appel.

Polymetal cherche à transférer sa domiciliation de Jersey au Kazakhstan et à déplacer sa cotation principale de Londres à Astana afin de pouvoir faire avancer ses projets de séparation de ses activités russes et kazakhes l'année prochaine.

Lundi, Polymetal International a déclaré qu'elle restait déterminée à poursuivre sa redomiciliation, qui est soumise à l'approbation des actionnaires. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Jan Harvey)