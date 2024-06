PolyNovo Limited est une société australienne de dispositifs médicaux, spécialisée dans le traitement avancé des plaies, qui conçoit, développe et fabrique des solutions de régénération dermique en utilisant sa technologie brevetée de polymère biodégradable NovoSorb. Ses solutions comprennent la matrice de temporisation biodégradable NovoSorb (BTM) et NovoSorb MTX. NovoSorb BTM est un dispositif synthétique, biodégradable et biocompatible conçu pour faciliter la croissance du derme à l'intérieur d'une matrice de polyuréthane brevetée en cas de perte à la suite d'une intervention chirurgicale lourde, d'un traumatisme ou d'une brûlure. NovoSorb BTM est indiqué pour le traitement des plaies, y compris les plaies partielles et complètes, les ulcères de pression, les ulcères veineux et diabétiques, les ulcères chroniques et vasculaires, les plaies chirurgicales, les plaies traumatiques et les plaies drainantes. Son programme de développement couvre les applications pour les écharpes mammaires, les hernies et l'orthopédie. NovoSorb MTX est disponible en plusieurs tailles pour traiter les plaies dermiques aiguës et chroniques et est composé d'une mousse biodégradable de 2 mm sans membrane d'étanchéité.

