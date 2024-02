PolyNovo Limited est une société basée en Australie qui se consacre au développement de dispositifs médicaux pour diverses applications médicales, en utilisant la technologie brevetée de polymère bioabsorbable NovoSorb. Ses produits comprennent la matrice de temporisation biodégradable NovoSorb (BTM) et la technologie NovoSorb. Le produit BTM est conçu pour aider les chirurgiens à traiter les plaies traumatiques. NovoSorb BTM peut être utilisé pour fermer temporairement la plaie et aider le corps à générer de nouveaux tissus. Il est indiqué pour les brûlures complètes ou profondes d'épaisseur partielle, les plaies chirurgicales et reconstructives et les plaies traumatiques. Le BTM est appliqué sur une plaie une fois que les tissus malades ou morts ont été enlevés chirurgicalement. NovoSorb est un polymère de qualité médicale qui peut être exprimé dans une gamme de formats physiques. Les polymères NovoSorb possèdent des propriétés avantageuses telles que la biocompatibilité et la souplesse de conception. Ces propriétés sont à la base de nouveaux dispositifs médicaux conçus pour favoriser la réparation des tissus, avant qu'ils ne se biodégradent in situ en sous-produits biocompatibles.

