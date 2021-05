Polypeptide a placé pour 848 millions de francs suisses entre IPO et surallocation 05/05/2021 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Polypeptide indique mercredi soir avoir placé entre son introduction en Bourse fin avril et l'exercice intégral de l'option de surallocation pour 878 millions de francs suisses d'actions. Les 1,73 million de titres additionnels offerts ont trouvé preneurs à 64 francs suisses pièce, soit au prix d'émission, précise le producteur de peptides d'origine suédoise dans un communiqué. Introduite le 29 avril sur SIX, la nominative Polypeptide a bouclé la séance du jour à 79,45 francs suisses. L'option de surallocation représentait 15% de l'émission initiale de 11,52 millions de titres. Exercice intégralement compris, Polypeptide a ainsi placé 13,25 millions d'actions, dont 3,13 millions de nouveaux. Une période de blocage de 180 jour devra être observée à compter du 1er jour de cotation par le groupe et les membres de ses comités de direction, hormis exceptions d'usage. Doté d'un effectif de 900 personnes, Polypeptide est un fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, des entreprises biotechnologiques, mais également du secteur des cosmétiques. La firme suédoise avait racheté en 2017 les activités de peptides du groupe rhénan Lonza. jh/rp

© AWP 2021

