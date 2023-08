Polypeptide Group AG est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) basée en Suisse qui se concentre sur les peptides propriétaires et génériques de qualité GMP utilisés par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans les produits pharmaceutiques approuvés, les médicaments en développement clinique ainsi que dans les produits génériques.

Secteur Produits pharmaceutiques