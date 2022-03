Polypeptide enregistre des résultats annuels en nette hausse

Zurich (awp) - La société biotechnologique Polypeptide a enregistré des résultats en forte hausse en 2021, tant au niveau des recettes que de la rentabilité. L'évolution positive devrait par ailleurs se poursuivre cette année.

Le chiffre d'affaires a bondi de 26,5% à 282,1 millions d'euros, grâce aux projets de clients effectuant des essais cliniques de phase III et la collaboration avec le producteur du vaccin anti-Covid Novavax.

Le coeur de métier de l'entreprise reste un moteur de croissance "significatif", a déclaré le directeur général (CEO) Raymond De Vré, en marge de la présentation des résultats. Les peptides sont utilisés dans un nombre croissant d'applications thérapeutiques, a-t-il ajouté. La tendance à l'externalisation se poursuit. Actuellement, 250 thérapies se trouvent en phase de développement clinique et 500 en préclinique.

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice brut opérationnel ajusté (Ebitda) s'est envolé de 42,4% à 88,2 millions et la marge correspondante a progressé de 3,5 points de pourcentage à 31,3%. Le bénéfice net pour sa part s'est enrobé de moitié à 47,3 millions. A l'exception du résultat net, quelque peu en dessous du consensus AWP, les autres indicateurs sont peu ou prou conformes aux attentes moyennes des analystes interrogés.

Forte de ces résultats, l'entreprise qui est cotée depuis avril 2021 à la Bourse suisse, proposera lors de l'assemblée générale un dividende de 30 centimes par titre.

Pour l'exercice en cours, Polypeptide vise une croissance des ventes oscillant entre 12% et 14%, une marge Ebitda de 30% et des investissements de plus de 25% du chiffre d'affaires.

Selon Daniel Buchta, de la Banque cantonale de Zurich, la question se posait de savoir comment l'activité liée à Novavax allait évoluer au deuxième semestre 2021 puis en 2022. La bonne nouvelle est qu'elle devrait rester assez stable et que l'objectif de ventes de l'année en cours est conforme aux objectifs à moyen terme. Mais l'incertitude concernant la société de biotechnologie américaine reste grande, d'autant plus qu'elle est une cliente très importante pour Polypeptide. L'analyste de la ZKB va revoir ses estimations à la baisse.

Vers 11h15, l'action perdait 5,2% à 75 francs suisses dans un SPI en recul de 08%.

lk/al/ck