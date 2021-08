Polypeptide tire son épingle du jeu au premier semestre

Zurich (awp) - Le sous-traitant pharmaceutique Polypeptide a bien travaillé dans les six premiers de l'année, tous les indicateurs clignotant au vert. Pour 2021, le groupe zougois a relevé ses anticipations de résultats.

Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de presque 54% à 135,1 millions d'euros et le bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté a plus que doublé à 43,2 millions, tandis que le bénéfice net a plus que triplé à 24,6 millions.

Encouragé par la vigueur de la marche des affaires au cours de ces six premiers mois, la direction a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant sur une appréciation de 25% du chiffre d'affaires, contre 16% à 18% précédemment, et une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 32%, contre 28% auparavant.

Les dépenses d'investissements en relation avec le chiffre d'affaires devraient quelque peu dépasser les 20%, contre 17% plus tôt.

A moyen terme, Polypeptide vise une croissance du chiffre d'affaires de près de 10% et une marge opérationnelle proche de 30%.

md/al