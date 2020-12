Polyphor décroche une subvention additionnelle de 2,3 millions de dollars

Zurich (awp) - Le laboratoire a obtenu auprès du partenariat mondial de lutte contre les bactéries Carb-X une nouvelle subvention de 2,3 millions de dollars, destinée à financer le développement d'une nouvelle classe d'antibiotiques visant les pathogènes Gram négatifs multirésistants.

Ce financement porte à 5,1 millions l'investissement du Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (Carb-X) dans le programme Bamma Ompta ciblant des protéines de la membrane externe de bactéries. Polyphor précise dans son communiqué vendredi que les prochaines étapes de développement pourraient lui valoir des versements supplémentaires de jusqu'à 13 millions de dollars.

Les antibiotiques Ompta sont sensés s'attaquer aux bactéries Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa, présentées comme la principale cause d'infections graves et mortelles dans le monde, en particulier les souches devenues résistantes aux antibiotiques les plus couramment administrés.

