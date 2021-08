Polyphor: l'étude de phase III Fortress avec Balixafortide pas poursuivie

Zurich (awp) - La biotech Polyphor a, comme déjà annoncé mi-juillet, essuyé un échec avec son candidat Balixafortide (POL6326) dans le traitement de patientes atteintes de cancer du sein HER2-négatif. En phase III Fortress, le candidat n'a pas atteint le critère primaire d'évaluation, a confirmé la société d'Allschwil mardi soir.

En combinaison avec Eribulin, le candidat était testé sur des patientes dont le cancer du sein avait progressé après une à quatre lignes de chimiothérapie et était comparé à Eribulin en monothérapie. L'étude n'a montré aucune amélioration du taux de survie,. Il n'y a eu aucune différence statistiquement significative dans la survie de la totalité des patientes impliquées dans l'étude.

L'analyse de la sécurité et de l'innocuité de Balixafortide avec Eribulin a montré un nombre plus élevés d'effets secondaires indésirés et l'étude Fortress a donc été arrêtée.

Le conseil d'administration de Polyphor a annoncé précédemment qu'il examinait l'avenir de la société et étudiait à cet effet toutes les options stratégiques. Le délai de cet examen a été prolongé jusqu'à fin août au plus tard.

