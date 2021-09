Polyphor veut lever des fonds pour sa fusion avec Enbiotix

Zurich (awp) - Polyphor prépare sa fusion avec Enbiotix et veut pour cela procéder à une augmentation de capital, qui sera soumise au vote des actionnaires le 28 octobre lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le laboratoire en phase clinique a également présenté ses résultats semestriels, dans un communiqué paru jeudi.

L'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre, qui se tiendra à distance, sera précédée d'une conférence téléphonique informative le 14 octobre à 14h, précise le communiqué.

En septembre 2021, Polyphor et Enbiotix ont finalisé leur accord pour l'achat de l'antibiotique murepavadin en version inhalé. Polyphor a reçu le versement de 2'599'655 de titres d'Enbiotix (15,4% du capital d'Enbiotix) valorisé 10 millions de dollars, mais non pris en compte dans les résultats semestriels.

Des changements dans la direction interviendront dans le contexte de la fusion. Jeffrey Wager, actuellement président et directeur général (CEO) d'Enbiotix, remplira la même fonction à la tête de la société fusionnée. L'actuel CEO de Polyphor, Gökhan Batur, sera ainsi remplacé mais supervisera le processus de fusion.

Andreas Wallnöfer, Silvio Inderbitzin et Hugh O'Dowd quitteront le conseil d'administration de Polyphor, mais Kuno Sommer et Bernard Bollag y resteront. Dennis Ausiello, Dan Hartman et Robert Clarke, membres du conseil d'Enbiotix, feront leur entrée au sein de celui de la nouvelle société.

Actuel directeur financier (CFO) de Polyphor, Hernan Levett, remplira cette fonction pour le nouveau groupe. Juergen Froehlich, directeur médical d'Enbiotix, remplacera Frank Weber, qui a décidé de quitter Polyphor à la fin du mois d'octobre. Daniel Obrecht, directeur scientifique chez Polyphor, se retirera fin 2021 mais continuera d'opérer comme consultant.

Perte nette semestrielle réduite

Polyphor essuyé une perte nette de 23,6 millions de francs suisses au premier semestre 2021, contre -27,8 millions un an auparavant.

Les dépenses de recherche et de développement se sont inscrites à 22,2 millions sur les six premiers mois, contre 24,6 millions lors de la même période un an plus tôt. Les fonds ont été alloués au programme de phase III pour le balixafortide, qui terminera au quatrième trimestre 2021, tandis que les produits dédiés à la mucoviscidose et aux antibiotiques ont été financés par des fonds extérieurs.

A fin juin 2021, les liquidités atteignaient 17,9 millions, contre 34,3 millions à fin décembre 2020.

Au quatrième trimestre 2021, lorsque la fusion avec Enbiotix sera concrétisée, l'entreprise fournira ses prévisions pour ses dépenses opérationnelles à venir.

