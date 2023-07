Ponce Financial Group, Inc, anciennement PDL Community Bancorp, est la société holding de Ponce Bank (la Banque). La Banque est une association d'épargne par actions à charte fédérale. L'activité de la Banque consiste principalement à recevoir des dépôts du grand public et à investir ces dépôts dans des prêts hypothécaires, consistant en des prêts résidentiels d'une à quatre familles, des prêts résidentiels multifamiliaux, des propriétés non résidentielles, des constructions et des terrains, ainsi que dans des prêts aux entreprises et à la consommation. Elle investit également dans des titres, à savoir des titres du gouvernement des États-Unis et d'agences fédérales, des titres émis par des entreprises parrainées ou détenues par le gouvernement, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires, des obligations de sociétés et des actions de la Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY). La Banque propose une variété de comptes de dépôt, notamment des comptes à vue, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire et des comptes de certificats de dépôt. Les activités de la Banque sont menées à partir de son siège administratif et de ses succursales bancaires.

Secteur Banques