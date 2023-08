Pono Capital Three, Inc. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La Société a l'intention de concentrer sa recherche d'une entreprise cible dans des industries, telles que les applications de sécurité et d'opérations d'entreprise, le contenu basé sur le cloud et les services de streaming numérique, la technologie et le service de drone, les entreprises d'IA, les soins de santé et le bien-être des consommateurs, la technologie biomédicale, les entreprises de divertissement / jeux, l'apprentissage à distance, la vente au détail en ligne et les entreprises de sport électronique. Elle n'a pas commencé ses activités commerciales et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings