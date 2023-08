Pony Testing International Group Co Ltd est une société de test tierce basée en Chine. La société est principalement engagée dans les tests sanitaires et environnementaux, y compris les tests de produits alimentaires, agricoles, pharmaceutiques, sanitaires et cosmétiques, ainsi que la surveillance de la qualité de l'eau et de l'environnement ; les tests d'identification de la qualité des consommateurs, y compris les tests de production, de distribution et de consommation d'automobiles, de jouets, de textiles et de produits chimiques quotidiens ; les inspections de l'électronique et de la sécurité, ainsi que les inspections de l'assurance de la sécurité, principalement dans les domaines du pétrole, du gaz, des produits chimiques, des minéraux et des nouvelles énergies. La société fournit ses services principalement dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement, de l'électronique, de l'automobile et des produits chimiques quotidiens. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.