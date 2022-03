Pool Corporation : Toujours du potentiel 24/03/2022 | 08:34 Nicolas Aleksy 24/03/2022 | 08:34 achat En attente

Cours d'entrée : 460.13$ | Objectif : 564$ | Stop : 380$ | Potentiel : 22.57% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 564 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER 2022 de 26.04 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits de récréation Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. POOL CORPORATION -18.70% 18 483 SHIMANO INC. -7.93% 21 282 PELOTON INTERACTIVE, INC. -19.71% 9 520 YAMAHA CORPORATION -4.41% 7 681 BRUNSWICK CORPORATION -16.23% 6 465 POLARIS INC. -5.62% 6 229 BRP INC. -19.57% 5 787 YETI HOLDINGS, INC. -29.10% 5 113 THOR INDUSTRIES, INC. -21.39% 4 489 CALLAWAY GOLF COMPANY -11.99% 4 472 GIANT MANUFACTURING CO., LT.. -18.70% 3 677

Données financières USD EUR CA 2022 6 235 M - 5 667 M Résultat net 2022 717 M - 652 M Dette nette 2022 700 M - 636 M PER 2022 26,0x Rendement 2022 0,73% Capitalisation 18 483 M 18 483 M 16 799 M VE / CA 2022 3,08x VE / CA 2023 2,80x Nbr Employés 5 500 Flottant 96,9% Prochain événement sur POOL CORPORATION 21/04/22 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 460,13 $ Objectif de cours Moyen 539,14 $ Ecart / Objectif Moyen 17,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Peter D. Arvan President, Chief Executive Officer & Director Melanie M. Housey Hart Treasurer, Chief Financial & Accounting Officer John E. Stokely Non-Executive Chairman Todd Marshall Director-Information Technology David Collier Vice President-Operations & Supply Chain