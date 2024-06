Pool Corporation a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Kevin M. Murphy au poste d'administrateur, sur recommandation du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Le conseil l'a nommé à compter du 3 juin 2024, jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2025, date à laquelle il se présentera à l'élection des actionnaires de Pool Corporation. Avec cette nomination, le conseil d'administration passe de huit à neuf membres.

M. Murphy est directeur général de Ferguson plc, un distributeur à valeur ajoutée de premier plan en Amérique du Nord, qui fournit une expertise, des solutions et des produits dans les domaines de l'infrastructure, de la plomberie et des appareils, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la lutte contre les incendies, de la fabrication et bien plus encore. M. Murphy a occupé divers postes de direction depuis qu'il a rejoint Ferguson en 1999, notamment en tant que directeur de l'exploitation des activités américaines de Ferguson de 2007 à 2017 et PDG des États-Unis de 2017 jusqu'à sa nomination en tant que PDG du groupe en 2019.