Le brevet de Poolbeg stimulé ; les ressources de Resolute Mining augmentées

Poolbeg Pharma PLC - société biopharmaceutique londonienne spécialisée dans les maladies infectieuses - a obtenu un brevet de l'US Patent & Trademark Office pour des méthodes de traitement de l'hypercytokinémie à l'aide de POLB 001. L'hypercytokinémie est une réaction du système immunitaire qui se traduit par la libération trop rapide d'un trop grand nombre de cytokines par l'organisme. Elle est également connue sous le nom de tempête de cytokines.

Resolute Mining Ltd - producteur, développeur et explorateur d'or - déclare que les ressources minérales augmentent de 1,7 million d'onces pour atteindre 11,2 millions d'onces d'or, "après prise en compte des effets de l'épuisement minier, de l'amélioration des productivités souterraines et des succès de l'exploration". "Le succès continu du programme de forage à Syama North au cours du second semestre 2022 a dépassé nos attentes ", déclare Terry Holohan, directeur général.

Predator Oil & Gas Holdings PLC - société pétrolière et gazière opérant à Trinidad, au Maroc et en Irlande - Document juridique détaillé conclu avec Challenger Energy Group PLC pour l'acquisition de T-Rex Trinidad Ltd. Challenger détient 84% des parts de T-Rex. Challenger a l'option de racheter 25% des parts. Predator paie 2 millions USD en espèces en deux versements de 1 million USD. Un million d'USD supplémentaire sera payable lorsque la production du champ de Cory Moruga atteindra pour la première fois 100 barils de pétrole par jour. La valeur totale de l'opération pourrait s'élever à 9 millions d'USD.

Neometals Ltd - société de développement de projets dans le domaine des minéraux et des matériaux - se félicite des résultats "solides" de l'étude de faisabilité du projet de récupération du vanadium. L'étude montre une valeur actuelle nette avant impôt de 323 millions USD avec une remise de 10 %. Selon l'étude, l'oxyde de vanadium pourrait représenter en moyenne 19,1 millions de livres par an.

Chariot Ltd - Société d'énergie de transition axée sur l'Afrique - Achève l'ingénierie de base et la conception des éléments clés de son projet phare de développement gazier d'Anchois, au large du Maroc. Chariot détient une participation de 75 % dans le champ gazier et en est l'opérateur. Elle ajoute que des propositions commerciales en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction ont été demandées et que d'autres travaux techniques progressent. Adonis Pouroulis, directeur général, déclare : "La conclusion de l'étape FEED, réalisée en grande partie par Subsea Integration Alliance, est une étape importante dans la définition du plan de développement initial pour fournir du gaz à nos clients."

Ariana Resources PLC - société d'exploration et de développement miniers ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Europe - Mise à jour sur les plans d'introduction en bourse de Venus Minerals Ltd à Londres. Ariana indique que sa participation dans Venus passera à 58 % après la conversion d'un prêt existant de 500 000 GBP et d'un prêt supplémentaire de 200 000 GBP. Le portefeuille de Venus comporte plusieurs cibles prêtes à être forées, notamment les zones d'intérêt Margi et Troulli du projet Mariner, dans l'est de Chypre.

Afentra PLC - Société d'énergie axée sur l'Afrique - Le projet d'acquisition d'une participation de 4 % dans INA-Industrija DD prend plus de temps que prévu en raison de "retards dans la documentation". "La finalisation est toujours attendue avant la longue date d'arrêt du SPA d'acquisition d'INA, fixée au 17 avril 2023", ajoute Afentra. En outre, Afentra déclare que les conditions restantes nécessaires pour sceller l'achat d'intérêts non opérationnels dans le bloc 3/05 et le bloc 2 au large de l'Angola devraient maintenant se produire après la date d'arrêt prolongé du 31 mars. "Nous travaillons donc, en collaboration avec Sonangol, pour étendre la date d'arrêt de l'acquisition de Sonangol du 31 mars 2023 au 30 juin 2023 afin de faciliter l'achèvement ", ajoute la société.

San Leon Energy PLC - Société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - Déclare que la participation économique de 11 % dans l'OML 18 au Nigeria n'est pas affectée par les doutes concernant l'exploitation de l'actif. Une déclaration sur le site web de Nigerian Petroleum Development Co Ltd, émanant de partenaires non exploitants de l'OML 18, a supprimé Eroton Exploration & Production Co Ltd en tant qu'exploitant. "San Leon a contacté Eroton qui l'a informée que cette prétendue prise de contrôle de l'exploitation s'est faite sans aucune base légale ou contractuelle et, en outre, qu'Eroton considère que l'action est sans effet juridique, en raison d'un manque de procédure régulière et d'une violation de l'État de droit. Eroton prend actuellement conseil sur ses droits légaux afin de régler la question rapidement et considère qu'elle reste l'opérateur de l'OML 18", explique San Leon. "Le manque de production de l'OML 18 auquel la presse a fait allusion est principalement dû à l'indisponibilité du Nembe Creek Trunk Line au cours des deux dernières années et non aux problèmes de production rencontrés par Eroton. Il s'agit d'un problème qui touche l'ensemble de l'industrie et qui est dû au vol de pétrole brut et au sabotage des oléoducs dans le delta du Niger, qui sont très répandus et bien connus.

SDX Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord - À la demande de l'Egyptian Natural Gas Holding Co, les filiales de SDX Sea Dragon Energy (Nile) BV et Energy Flow Global Ltd reconstituent l'accord de cession de South Disouq. L'accord initial prévoyait qu'Energy Flow obtienne une participation de 18 % dans South Disouq par le biais de l'acquisition de 33 % de Sea Dragon. Dans le cadre du nouveau pacte, Sea Dragon cède 18 % de l'actif à EFGL par un acte de cession. EFGL restitue 33 % des parts d'Energy Flow en échange d'une commission nominale de 1 USD.

Mycelx Technologies Corp - Société de technologie de l'eau et de l'air propres basée en Géorgie (Etats-Unis) - Signature d'un second pacte d'essais pilotes pour le traitement du système de remédiation des PFAS dans le lixiviat des décharges aux Etats-Unis. "Nous sommes heureux d'annoncer la signature d'un deuxième accord d'essai pilote pour la remédiation des PFAS aux États-Unis depuis le début de l'année. Nous sommes fermement déterminés à étendre notre empreinte sur le marché de la remédiation des PFAS en 2023, et cette signature est une preuve supplémentaire de la réalisation de cet objectif", déclare Connie Mixon, directrice générale.

MGC Pharmaceuticals Ltd - Société de cannabis médicinal basée à Perth, en Australie - Déclare que la demande de financement de 500 000 USD a été décrochée dans le cadre d'une facilité de financement de titres convertibles de 10 millions USD avec Mercer Street Global Opportunity Fund LLC. L'entreprise émettra 550 000 billets convertibles à Mercer. "Les 500 000 USD de fonds reçus de Mercer seront utilisés comme fonds de roulement pour financer les opérations en cours de MGC, y compris son programme d'essais cliniques", indique MGC.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

