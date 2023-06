Poolbeg Pharma PLC - société biopharmaceutique londonienne spécialisée dans les maladies infectieuses - déclare que le programme de vaccination orale progresse vers le processus de validation de l'encapsulation. La validation devrait être achevée au cours du second semestre 2023. En novembre, le consortium EncOvac de Poolbeg a reçu un financement de 2,3 millions d'euros du gouvernement irlandais pour améliorer la fabrication, la distribution et l'administration de ses vaccins oraux. Poolbeg collabore avec University College Dublin, Trinity College Dublin et AnaBio Technologies sur une période de trois ans pour développer un candidat vaccin oral jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la phase 1.

Aidan Fitzsimons, directeur général de Poolbeg, déclare : "Il s'agit d'une étape très intéressante dans le développement de vaccins de nouvelle génération. Avec le consortium EncOVac, et en partenariat avec Poolbeg, UCD et Trinity, nous pouvons développer des candidats vaccins oraux efficaces qui peuvent fournir une solution plus accessible et plus efficace pour la prévention d'une série de maladies infectieuses".

Cours actuel de l'action : 8,35 pence, en baisse de 1,2 %.

Variation sur 12 mois : +50%.

