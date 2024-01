(Alliance News) - Poolbeg Pharma PLC a fait état mercredi de résultats "prometteurs" concernant le potentiel du POLB 001 dans le traitement du syndrome de libération de cytokines induit par l'immunothérapie du cancer.

Poolbeg est une société biopharmaceutique londonienne en phase clinique qui cible les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

POLB 001 est un traitement à base de lipopolysaccharide bactérien développé pour "répondre à l'important besoin médical non satisfait de la grippe sévère".

Un récent essai de provocation au LPS chez l'homme, qui a évalué l'effet de POLB 001 sur les réponses inflammatoires chez 36 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans, a montré que le traitement était bien toléré, sans effets indésirables graves ni retrait des volontaires.

Les résultats, ainsi que les données du récent essai de provocation, soutiennent "l'expansion stratégique de la phase II du POLB 001 prêt à l'emploi pour traiter et prévenir le SRC induit par l'immunothérapie du cancer", a déclaré Poolbeg. Ces données renforcent et facilitent également l'extension des demandes de brevet pour POLB 001.

Selon l'American Cancer Society, il y aura environ 24,6 millions de cas de cancer d'ici 2030. Poolbeg a déclaré que le marché de l'immunothérapie du cancer est estimé à environ 1 milliard de dollars.

David Allmond, Chief Business Officer de Poolbeg, a déclaré : "POLB 001 a le potentiel de révolutionner l'impact des immunothérapies anticancéreuses en permettant une utilisation plus sûre et plus large en ambulatoire, en réduisant l'utilisation des ressources de santé et en rendant ces traitements anticancéreux de nouvelle génération plus largement disponibles pour les patients qui en ont besoin. Le secteur pharmaceutique est à la recherche d'une solution efficace pour le CRS et, en tant que thérapie orale, nous pensons qu'il existe une opportunité significative pour POLB 001 de répondre à ce besoin médical critique non satisfait et d'avoir un impact positif sur la santé mondiale".

Les actions de Poolbeg étaient en hausse de 3,3 % à 9,04 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

