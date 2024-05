Poona Dal and Oil Industries Limited est une société agro-industrielle basée en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication et le commerce d'huile comestible et de légumineuses. La société opère à travers deux segments : Oil Division et Agro Division. Les produits de la société comprennent TIGER - huile de soja raffinée, HIRA - huile de soja raffinée, SURAJ - huile de coton raffinée, MOTI - huile de palme R.B.D. et TRIPLEONE (111) - huile de palme R.B.D. La société vend ses produits sous sa propre marque. La société vend ses produits sous sa propre marque, qui comprend HIRA, TIGER, SURAJ & MOTI et 111 (Triple One). L'usine de la société est située à Kurkumbh, Pune, Maharashtra, Inde.

Secteur Transformation des aliments