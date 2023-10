Poonawalla Fincorp Limited est une société financière non bancaire basée en Inde dont l'activité principale est le financement. Les services financiers de la société comprennent le financement de voitures d'occasion, les prêts personnels, les prêts aux professionnels, les prêts aux entreprises, les prêts contre la propriété, le financement de la chaîne d'approvisionnement, les prêts pour les machines, les prêts pour l'équipement médical et les prêts à la consommation. Ses prêts personnels comprennent des prêts personnels non garantis, des prêts personnels urgents, des prêts personnels à court terme, des prêts personnels pour les employés salariés et des prêts instantanés en ligne. Ses prêts aux entreprises comprennent les prêts aux entreprises non garantis, les prêts aux petites entreprises, les prêts aux entreprises pour les femmes et les prêts aux entreprises pour les fonds de roulement. Ses autres prêts comprennent le prêt pour voiture d'occasion, le prêt contre propriété, le prêt pour équipement médical et le crédit-bail automobile. Ses prêts professionnels comprennent des prêts professionnels pour les comptables agréés (CA), des prêts professionnels pour les secrétaires d'entreprise (CS) et des prêts professionnels pour les médecins. La société est présente dans environ 21 États.