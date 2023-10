PopReach Corporation est une société technologique multiplateforme basée au Canada qui se concentre sur l'acquisition, l'optimisation et la croissance d'entreprises et d'actifs qui fournissent des services, des technologies ou des produits au sein de l'écosystème des médias numériques. Son portefeuille comprend PopReach Games, un éditeur de jeux mobiles gratuits avec plus de 25 jeux appréciés par des millions de joueurs ; notifyAI, une plateforme d'abonnement et de monétisation de notifications push ; Q1Media, un fournisseur de services de publicité dans les médias numériques ; et Contobox, une plateforme technologique de personnalisation du commerce électronique et de publicité créative. En outre, la société exploite deux filiales : PopReach Technologies Private Limited (PR Tech) et PopReach UK Limited (PopReach UK). PR Tech est une société de gestion chargée d'exploiter la technologie développée par la société. PopReach UK a été créée pour financer les coûts d'exploitation et les salaires liés à l'acquisition de l'application Peak-Brain Training. Ses franchises comprennent Smurfs' Village, PAYDAY Crime Way, Peak-Brain Training.

Secteur Logiciels