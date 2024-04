Porto Rico est une plateforme mondiale reconnue pour ses talents musicaux, avec une variété de rythmes et de genres représentant sa richesse culturelle. Puisant dans ces influences, Banco Popular annonce une nouvelle campagne intitulée « We Follow Your Rhythm ». La banque emploie l’analogie de la musique pour saisir la diversité de ses clients, le large éventail de leurs préférences bancaires et la façon dont Popular répond à ces besoins bancaires.

Tommy Torres (Photo: Business Wire)

« Au cours des 130 dernières années, Popular a évolué avec des changements culturels, sociaux et économiques pour garantir un service optimal et efficace. Nous avons toujours évolué au rythme de nos clients, en comprenant leurs préférences et en transformant sans relâche notre offre pour répondre à leurs besoins afin qu’ils puissent effectuer leurs transactions de manière souple et simple », déclare Ignacio Álvarez, président et CEO, Popular.

« We Follow Your Rhythm » fait de Popular une banque qui offre une large gamme de services financiers via des canaux numériques et traditionnels. « Nous voulons mettre en évidence notre commodité et notre accessibilité, qui nous aident à construire l’avenir, tout en servant de manière inclusive plusieurs générations de clients. Nous voulons également présenter une marque plus moderne qui contribue à notre solide reconnaissance locale et à notre évolution », déclare Denise Draper, responsable de la division marketing, Popular.

La campagne a été élaborée en collaboration avec RosadoToledo& et enregistrée par la maison de production Metrópolis. Elle met à l'honneur des employés et des musiciens locaux, notamment le maestro Ángel « Cucco » Peña, à la composition et à l’arrangement. La campagne comprend également des étudiants des programmes musicaux de la Banco Popular Foundation et de l’orchestre philharmonique Arturo Somohano. Les éléments numériques de la campagne ont été créés en collaboration avec Contáctica.

« Au cœur de cette campagne se trouve notre nouvel objectif d’entreprise : mettre les gens au centre du progrès. Nous utilisons également la musique pour créer un lien avec nos clients et humaniser leur approche bancaire spécifique », ajoute Patricia Vigoreaux, vice-présidente du groupe, marketing, Popular.

Un branding audio composé sur mesure par Tommy Torres, auteur-compositeur portoricain, aide le public à se connecter à Popular à travers la musique.

« Dans l'optique de moderniser Popular, nous voulions nous connecter avec les gens à travers un son qui nous distingue. Nous sommes reconnaissants à Tommy Torres d’avoir participé à ce projet », déclare Eduardo Negrón, vice-président exécutif et responsable du groupe administratif de Popular.

« Tommy a créé un son reconnaissable, qui identifie ses racines et sa culture, s'adresse à tous les marchés que nous servons (Porto Rico, États-Unis et îles Vierges) et connecte le client à la nature profonde de notre marque », conclut Negrón.

La campagne et le branding audio seront lancés le 18 avril et diffusés à la télévision, dans la presse et en ligne.

