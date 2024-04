Popular Vehicles and Services Limited est une société basée en Inde, qui est un concessionnaire automobile diversifié en Inde. L'entreprise est engagée dans la vente et l'entretien d'automobiles, la vente de pièces détachées et d'accessoires, les commissions de financement et d'assurance. Les segments de la société comprennent les voitures particulières (à l'exclusion des véhicules de luxe), les véhicules de luxe, les véhicules commerciaux et autres. Elle exploite les concessions de véhicules de tourisme de Maruti Suzuki India Limited, Honda Cars India Limited et Jaguar Land Rover India Limited. Son offre de véhicules de tourisme couvre une gamme complète de véhicules allant des véhicules économiques aux véhicules haut de gamme et de luxe, y compris les véhicules électriques. Elle exploite les concessions de véhicules commerciaux de Tata Motors Limited et de Daimler India Commercial Vehicles Private Limited. Les autres activités comprennent principalement la vente au détail de pièces détachées - en dehors des secteurs d'activité respectifs - et la vente de véhicules électriques - deux-roues et trois-roues.