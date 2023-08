Porch Group, Inc. est une plateforme logicielle verticale pour la maison, fournissant des logiciels et des services aux entreprises de services à domicile. La société fournit des logiciels et des services à plusieurs industries de services à domicile, notamment les inspecteurs de maisons, les sociétés de déménagement, les sociétés de services publics, les assurances habitation, les sociétés de garantie et autres. Porch propose un service de concierge de déménagement que les entreprises de services à domicile peuvent offrir à leurs clients finaux afin d'améliorer l'expérience de déménagement et d'amélioration de l'habitat. Elle propose également aux entreprises de services à domicile de développer leur activité par l'acquisition de nouveaux clients. La société propose une gamme de services aux acheteurs de maisons, notamment l'assurance, le déménagement, la sécurité, la télévision ou l'Internet, la réparation et l'amélioration des maisons, etc. La société opère sous plusieurs marques, telles que Inspection Support LLC (ISN), le logiciel de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM) de Porch, HireAHelper, où elle fournit un logiciel et une demande pour les entreprises de déménagement.

Secteur Logiciels