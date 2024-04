Porch Group, Inc. est un fournisseur de logiciels verticaux et de plateformes d'assurance. La société offre des produits et des services différenciés, l'assurance des propriétaires étant au centre de cette relation. La société dessert environ 30 000 entreprises, telles que des inspecteurs en bâtiment, des sociétés de prêts hypothécaires et des sociétés de titres de propriété. La société a deux secteurs : le secteur des logiciels verticaux et le secteur de l'assurance. Le secteur des logiciels verticaux fournit des logiciels et des services aux sociétés d'inspection, d'hypothèques et de titres sur la base d'abonnements et de transactions. Le secteur exploite plusieurs activités clés, notamment les logiciels et services d'inspection, les logiciels d'assurance de titres, les logiciels hypothécaires, les services de déménagement et autres. Le secteur de l'assurance fournit aux consommateurs des produits d'assurance et de garantie. Le secteur de l'assurance comprend Homeowners of America, une compagnie d'assurance détenue à 100 %, Porticus Reinsurance, sa captive de réassurance des îles Caïmans, et Porch Warranty, entre autres marques de garantie.

Secteur Logiciels