Une clinique d'avortement américaine déménage dans la rue pour échapper à l'interdiction d'un État

Mais la relocalisation entre les deux villes jumelles a entraîné une foule de défis.

Bristol Women's Health a dû faire face à des obstacles logistiques, à des problèmes juridiques et à l'opposition locale depuis son ouverture fin juillet de l'autre côté de la frontière de l'État, qui traverse la rue principale commune des deux villes. Son expérience résume la nouvelle réalité compliquée de l'avortement en Amérique après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé en juin l'affaire Roe v. Wade de 1973, mettant fin au droit national d'interrompre une grossesse.

Les lois sur l'avortement varient désormais considérablement d'un État à l'autre, laissant de nombreuses communautés sans aucun accès à la procédure. C'est le cas au Tennessee, l'un des douze États dirigés par des républicains qui ont appliqué une interdiction quasi-totale de l'avortement après la décision de la Cour.

Aucune autre clinique ne proposait de services d'avortement dans un rayon de 130 km (80 miles) de Bristol, une communauté de montagne des Appalaches connue pour son héritage de musique country. Diane Derzis, propriétaire de la nouvelle installation, considérait l'État voisin comme l'endroit logique où déménager.

L'avortement est toujours autorisé en Virginie jusqu'au deuxième trimestre et au troisième dans des circonstances limitées. Dans un récent sondage https://wilder.vcu.edu/news-and-events/news-articles/commonwealth-poll-virginians-disapprove-of-president-biden-but-satisfied-with-status-of-virginias-abortion-laws-.html auprès des résidents de l'État, la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils pensaient que les lois sur l'avortement de l'État étaient raisonnables et ne devaient pas être modifiées.

Mais beaucoup de personnes à Bristol, en Virginie, où le républicain Donald Trump a remporté 68 % des voix lors de l'élection présidentielle de 2020, étaient mécontentes de voir une clinique d'avortement venir dans cette ville d'environ 17 000 habitants.

Certains résidents ont dit qu'ils s'opposaient à l'avortement. D'autres ont dit qu'ils ne veulent pas du vacarme des manifestants anti-avortement dans leur quartier, qui abrite des résidents âgés et des familles avec de jeunes enfants.

Chris Harber, dont la cour est adjacente à l'allée de la clinique, a déclaré que des manifestants avaient autrefois bordé la route menant à la clinique de grandes affiches graphiques qu'il ne voulait pas que son fils de 8 ans voie.

"L'une d'entre elles disait 'centre de sacrifice d'enfants et de bébés' et avait une flèche pointant vers là", a déclaré Harber, 34 ans, lors d'une interview sur son porche. "Quand il verra ça, il va me demander 'qu'est-ce que ça veut dire ?' Je ne veux pas avoir à lui expliquer ça".

Plusieurs autres personnes qui vivent près de la clinique ont déclaré qu'elle n'avait pas été disruptive.

"Cela ne me dérange pas du tout", a déclaré Ronnie Scott, 81 ans, en précisant qu'il n'est pas d'accord avec l'avortement mais qu'il n'aime pas que le gouvernement s'en mêle.

PLUS D'INCERTITUDE

Erika Schanzenbach dirige le groupe anti-avortement "LifeBristol" et a manifesté devant la clinique du Tennessee pendant des années.

Elle a déclaré que lorsqu'elle a appris son déménagement en Virginie, son groupe a distribué des centaines de prospectus dans le quartier de la nouvelle clinique.

"Que pouvez-vous faire pour ARRÊTER cela ? Contactez les responsables de votre ville et dites-leur que vous ne voulez pas de cela dans votre ville !" lisaient les tracts.

Anthony Farnum, maire de Bristol, en Virginie, a rapidement reçu des dizaines d'appels, de textos et de courriels de résidents lui demandant de fermer la clinique. Mais le maire a expliqué qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire tant que la Virginie autorise l'avortement.

"J'ai dit aux gens qu'il était probablement préférable de s'adresser aux dirigeants de notre État", a-t-il déclaré.

Le gouverneur Glenn Youngkin, un républicain élu en 2021, a déclaré qu'il était favorable à l'interdiction de l'avortement après 15 semaines de grossesse. L'État pourrait restreindre davantage l'avortement si les républicains remportent la majorité au Sénat de l'État lors des élections de l'année prochaine et que le parti reprend le contrôle total de la législature.

"C'est certainement une préoccupation", a déclaré Derzis, qui possède également une clinique à Richmond, en Virginie. "L'espoir est que les femmes puissent s'exprimer elles-mêmes le jour des élections".

Les démocrates de tout le pays ont saisi la menace qui pèse sur l'avortement légal pour dynamiser les électeurs lors des élections de mi-mandat de ce mois de novembre, avertissant que l'élection de républicains pourrait conduire à davantage de restrictions au niveau des États et éventuellement à une interdiction nationale.

La loi actuelle du Tennessee sur l'avortement a créé une incertitude juridique pour la nouvelle clinique de Bristol.

Barry Staubus, le procureur de district dont le bureau supervise Bristol, Tennessee, a déclaré que les prestataires de services d'avortement pourraient avoir des problèmes juridiques s'ils proposent le régime de pilule abortive en deux parties à une patiente à la clinique de Virginie et que la patiente prend la deuxième pilule chez elle au Tennessee.

"Cela pourrait potentiellement être le genre de situation qui nécessiterait un certain contentieux pour déterminer s'il y a eu ou non une violation de la loi", a déclaré Staubus. "J'espère que les médecins sont assez sages pour éviter cela et que cela n'arrivera pas, mais cela pourrait très bien arriver."

Le médecin qui a pratiqué des avortements dans la clinique du Tennessee ne le fait pas actuellement en Virginie en raison des risques juridiques possibles, a déclaré Derzis. Il fournit toujours d'autres services gynécologiques au Tennessee, a-t-elle précisé. Reuters n'a pas pu le joindre pour un commentaire.

Derzis, qui possédait auparavant la clinique du Mississippi au centre de l'affaire de la Cour suprême qui a conduit à l'annulation de Roe v. Wade, a déclaré que la clinique a engagé d'autres médecins qui se déplacent depuis l'extérieur de Bristol pour fournir des avortements.

Stephanie Rosenwinge fait partie d'une petite équipe qui s'est empressée de mettre en place la nouvelle clinique en quelques semaines. Survivante d'une agression sexuelle, elle a escorté les patientes dans la clinique du Tennessee en tant que bénévole et travaille maintenant à temps partiel pour répondre au téléphone dans la clinique de Virginie.

Malgré les obstacles, elle se dit reconnaissante d'avoir la chance de contribuer à préserver l'accès à l'avortement dans un endroit où sa famille a des racines profondes.

"Je suis déterminée à faire fonctionner cette clinique", a déclaré Mme Rosenwinge. "On en a tellement besoin".