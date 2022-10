Porsche : Stifel maintient sa recommandation

Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours à 132E sur le titre Porsche.



L'analyste se base sur l'annonce du tribunal de Celle jugeant que la communication de Porsche autour de l'achat des actions ordinaires de VW en 2008 était exacte et ne constituait pas une manipulation de marché.



' Comme prévu, le juge a rejeté l'affaire, la Porsche Automobil Holding (PAH) gagne. Les 5,4 milliards d'euros réclamés équivalent à environ 17 euros par action PAH ', souligne Stifel.



L'analyste n'oublie pas les possibilités d'appel pour VW. ' Les plaignants peuvent (et nous supposons qu'ils le feront) faire appel de la décision auprès de la plus haute juridiction allemande, la Cour fédérale de justice (BGH) ', poursuit l'analyste. ' Le BGH doit accepter l'affaire et aura probablement besoin de 1,5 à 2 ans avant de rendre une décision finale. '.



Pour Stifel, cette décision ' tombe à point nommé pour PAH. Car elle vient de s'endetter de 7,9 milliards d'euros pour racheter les actions P911 de VW '.



