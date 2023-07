Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (76%) : 301 915 unités vendues en 2021 sous les marques Macan (88 362 unités), Cayenne (83 071), Taycan (41 296), 911 (38 464), Panamera (30 220) et 718 (20 502) ; - vente de véhicules d'occasion et de produits tiers (8,1%) ; - vente de pièces détachées d'origine (4,6%) ; - prestations de location et de leasing de véhicules (3,6%) ; - prestations de services financiers (0,7%) ; - autres (7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,1%), Europe (20%), Chine (30,9%), Amérique du Nord (25,9%) et autres (11,1%).

Secteur Fabricants de voitures et camions