Porsche : UBS initie à l'achat, objectif 105 euros

UBS a initié jeudi la couverture du titre Porsche avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 105 euros, mettant en avant la croissance structurelle de la marque de voitures haut de gamme.



Dans sa note, UBS dit particulièrement apprécier la conjugaison (1) d'une marque emblématique dans le luxe, (2) de résultats résistants même en période de ralentissement économique et (3) la transition amorcée vers les véhicules électriques sous l'impulsion des synergies générées par le groupe Volkswagen.



Le courtier s'attend ainsi à ce que Porsche signe une croissance moyenne annuelle de son activité de 6% sur la période 2022-2026 sur la base d'une progression de 3% des volumes et d'un effet-prix de 3%.



Le broker, qui souligne que la valorisation de Porsche se situe déjà à mi-chemin de celles de Mercedes et Ferrari, estime que ces caractéristiques en font un titre intéressant dans une logique de conservation.



