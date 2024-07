STUTTGART (dpa-AFX) - Porsche change de patron pour la Chine. Alexander Pollich, jusqu'ici directeur général de Porsche Allemagne, devient président et directeur général de Porsche Chine, Hong Kong et Macao à Shanghai, a annoncé le constructeur automobile de Stuttgart. Il devrait prendre ses fonctions le 1er septembre.

Avec lui, c'est un expert international de la vente qui prend la responsabilité de l'important marché chinois, ajoute le communiqué. Son prédécesseur, Michael Kirsch, occupera un autre poste au sein du groupe. Dernièrement, les ventes de Porsche en Chine étaient en baisse.

Pollich, 57 ans, est président du directoire de Porsche Allemagne depuis 2018. Jusqu'à présent, il avait développé les activités de Porsche au Canada et au Royaume-Uni, en plus de l'Allemagne. "Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Alexander Pollich un professionnel de la vente confirmé et expérimenté pour le marché chinois, qui est actuellement particulièrement difficile. Il renforcera encore l'attractivité de la marque en Chine", a déclaré Detlev von Platen, membre du directoire en charge des ventes et du marketing.

Un tiers de véhicules en moins livrés en Chine

Porsche a vendu moins de voitures de sport et de 4x4 au premier semestre, notamment en raison d'un affaiblissement des affaires en Chine. Au cours des six premiers mois de cette année, un tiers de véhicules en moins ont été livrés en Chine par rapport à la même période de l'année précédente. La raison principale en est la situation économique toujours tendue dans le pays, a-t-on appris récemment. De janvier à juin, 155.945 véhicules ont été livrés dans le monde entier /avg/DP/he