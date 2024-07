NEW YORK (dpa-AFX) - Le bureau d'études Jefferies a maintenu la position "conserver" de Porsche AG avec un objectif de cours de 85 euros après la révision à la baisse de ses prévisions. Les nouveaux objectifs annuels du constructeur de voitures de sport en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle devraient faire baisser de 15% le consensus sur cette dernière, écrit l'analyste Philippe Houchois dans une étude publiée mardi. Porsche n'a pas fait de commentaires sur les résultats trimestriels prévus pour le reste de la semaine. Il n'y a pas non plus de lien avec les éventuels investissements dans l'activité de batteries automobiles du fabricant de batteries Varta, en difficulté, a-t-il ajouté. La filiale de VW a abaissé dans la nuit de lundi à mardi ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, ainsi que plusieurs autres chiffres clés. L'entreprise a invoqué l'inondation de l'usine d'un important fournisseur d'aluminium. Cette situation a entraîné des retards et des arrêts de production./gl/zb

