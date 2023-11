STUTTGART (dpa-AFX) - Le litige juridique concernant l'élection du comité d'entreprise chez le constructeur automobile Porsche sur le site de Zuffenhausen occupe mardi (10h30) le tribunal du travail du Land de Bade-Wurtemberg. Tant Porsche que le comité d'entreprise avaient fait appel d'une décision du tribunal du travail de Stuttgart qui avait déclaré l'élection d'avril inefficace.

La décision du tribunal en première instance était motivée par le fait qu'une petite centaine de salariés de Porsche Dienstleistungs GmbH à Leipzig, responsable entre autres des cantines, n'auraient pas dû participer aux élections. L'exercice des droits de codécision par un comité d'entreprise propre sur place est mieux garanti et plus efficace à Leipzig qu'avec un comité d'entreprise situé à plus de 450 kilomètres, a-t-on expliqué. L'utilisation de moyens de communication modernes, comme les vidéoconférences, ne remplace pas la disponibilité personnelle sur place et ne justifie donc pas une autre évaluation. La compétence de Stuttgart pour Leipzig avait été réglée par plusieurs accords.

Tant que la décision de première instance n'est pas définitive, le comité d'entreprise existant reste en place. Plusieurs salariés avaient contesté les élections de mars 2022. Ils estimaient que des infractions importantes avaient été commises et arguaient notamment de l'absence de scellés sur les urnes et du fait qu'une partie du personnel avait été informée trop rapidement. Le tribunal du travail de Stuttgart n'a pas trouvé d'indices pour tous ces points. Il n'y a pas eu de manipulations ni d'incohérences. De tels motifs de contestation n'étaient pas reconnaissables.

En raison d'une constellation similaire avec un site d'exploitation éloigné, le tribunal du travail avait déjà déclaré invalide l'élection du comité d'entreprise chez Daimler en 2018. La procédure a ensuite traversé les instances pendant plusieurs années./ols/DP/nas