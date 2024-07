Le bénéfice d'exploitation de Porsche a chuté de 20,5 % au premier semestre pour atteindre 3,06 milliards d'euros (3,32 milliards de dollars), a annoncé la société mercredi, après des mois marqués par des problèmes allant de la chaîne d'approvisionnement à la chute des ventes en Chine.

Le constructeur automobile avait réduit mardi ses prévisions de ventes et de retours après que des pénuries chez un fournisseur européen d'aluminium l'aient contraint à réduire ses prévisions de livraisons cette année de 10 000 à 17 400 véhicules.

Les mises à jour de cinq des six lignes de modèles, dont la Panamera, la Taycan et la 911, au cours du premier semestre, ont eu un impact sur les ventes, les stocks et les coûts de recherche et de développement, a déclaré la société.

Le chiffre d'affaires de Porsche a chuté de 4,8 % à 19,46 milliards d'euros, juste au-dessus des estimations des analystes interrogés par LSEG.

La rentabilité opérationnelle des ventes s'est élevée à 15,7 %, ce qui est inférieur aux prévisions pour l'année annoncées mardi, qui étaient de 15 à 17 %.

(1 $ = 0,9217 euros) (Reportage de Victoria Waldersee, Rédaction de Miranda Murray)