SCHIPKAU/COTTBUS (dpa-AFX) - Après l'implantation de Tesla, un autre gros investissement se prépare peut-être dans le Brandebourg. Selon des informations de la dpa, le constructeur automobile Porsche étudie la construction d'une usine de batteries sur le terrain de l'aérodrome de Schwarzheide/Schipkau dans le district de Oberspreewald-Lausitz. Dans un premier temps, le "Lausitzer Rundschau" et le "B.Z." avaient rapporté l'information.

Le ministère de l'économie à Potsdam a déclaré à ce sujet : "En fait, comme d'habitude, nous ne pouvons pas nous prononcer sur d'éventuels projets d'implantation et nous vous prions de comprendre que les discussions doivent rester confidentielles". La Wirtschaftsforderung (WFBB), l'interlocuteur des investisseurs, des entreprises établies et des créations d'entreprises orientées vers la technologie dans le Land, n'a pas non plus souhaité faire de commentaires. "En principe, nous ne nous prononçons pas sur les implantations potentielles", a déclaré le porte-parole de la WFBB, Alexander Gallrein.

Selon Porsche, une Gigafactory de 1,3 gigawatt-heure du groupe Cellforce est actuellement en construction à Kirchentellinsfurt, la date d'achèvement étant annoncée pour mi-2024. " Porsche AG examine en outre, en collaboration avec Cellforce Group, une extension potentielle à plus de 20 gigawattheures sur un deuxième site. La décision à ce sujet devrait être prise d'ici fin 2023", a indiqué l'entreprise sur demande.

Le terrain d'aviation de Schwarzheie/Schipkau doit être transformé en zone industrielle dans les années à venir.

L'usine BASF, dans laquelle sont préfabriqués des composants de batteries modernes, se trouve à proximité immédiate. Le géant de la chimie collabore avec Porsche depuis 2021. Lundi, une installation de séparation de l'air de l'entreprise française Air Liquide a été mise en service chez BASF. L'installation produira entre autres des produits liquides pour les clients d'Air Liquide dans les secteurs de l'automobile, de l'alimentation, des métaux et des semi-conducteurs /na/DP/ngu.