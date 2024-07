Porsche : chute après un avertissement sur résultats

Le 23 juillet 2024 à 11:51 Partager

Porsche (-4,02% à 69,72 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice Dax ce mardi après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Le constructeur allemand revoit à la baisse sa prévision de chiffre d’affaires pour 2024, attendu désormais entre 39 et 40 milliards d’euros, contre 40 à 42 milliards précédemment, avec un "retour sur ventes" entre 14% et 15% contre 15% et 17% précédemment. Porche invoque une perturbation de son approvisionnement en alliages d'aluminium du fait de l'inondation du site d'un important fournisseur européen.



Selon Stifel, le point médian des nouvelles orientations implique une baisse d'environ 10 % du consensus pour l'ensemble de l'année et de 19 % par rapport au consensus sur l'EBIT du second semestre 2024.



Le broker reste à Conserver avec un objectif de cours de 85 euros: "nous nous attendons à de solides résultats pour le deuxième trimestre" lors de la publication prévue demain mercredi. Il remarque cependant que Porsche "se négocie sur les multiples les plus élevés parmi ses pairs européens, à l'exclusion de Ferrari".



"Les prévisions pour 2025 semblent de plus en plus ambitieuses au vu de la détérioration continue sur le marché chinois" ajoute néanmoins Stifel: "Nous continuons à rester à l'écart".