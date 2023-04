Porsche : présente le Cayenne de 3e génération

Porsche présente son Cayenne de troisième génération, présentant 'des modifications complètes du groupe motopropulseur, du châssis, de la conception et de l'équipement'.



Selon le constructeur, ces changements améliorent les performances sur route et hors route, mais aussi 'le confort quotidien luxueux'.



Le nouveau Cayenne fait ses débuts avec un concept d'affichage et de commande hautement numérisé, une nouvelle technologie de châssis et des fonctionnalités high-tech innovantes.



'Il s'agit de l'une des mises à niveau de produit les plus importantes de l'histoire de Porsche', déclare Michael Schätzle, vice-président Product Line Cayenne.



