Porsche présente ses premiers résultats annuels après son introduction en bourse

STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur de voitures de sport et de 4x4 Porsche doit présenter lundi (9h00) ses premiers résultats annuels en tant que société cotée en bourse. Le constructeur de Stuttgart a récemment annoncé une légère hausse de ses ventes de 3% pour 2022. Ils ont surtout connu des problèmes en Chine et ont fait du surplace aux États-Unis. Au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, le chiffre d'affaires de Porsche AG a augmenté de près de 16% par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 26,7 milliards d'euros. Le président de Porsche, Oliver Blume, qui est désormais également président du groupe VW, et le directeur financier, Lutz Meschke, ont prévu de présenter les résultats annuels.

La maison mère VW a introduit sa filiale du sud en bourse en septembre dernier et a encaissé 9,1 milliards d'euros bruts via la cotation d'un quart des actions privilégiées de Porsche AG. En outre, 25% plus une action des titres ordinaires avec droit de vote de Porsche AG ont été transférés à la société faîtière de VW, Porsche SE, contrôlée par les familles propriétaires Porsche et Piëch. En décembre, Porsche a fait son entrée dans l'indice phare Dax, où elle a remplacé le fabricant d'articles de sport Puma./dhu/DP/he