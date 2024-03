LEIPZIG/STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur de voitures de sport et de 4x4 Porsche publiera mardi (8h00) ses résultats financiers pour l'année écoulée. Le président du directoire Oliver Blume et le directeur financier Lutz Meschke donneront en outre à midi (12h00) un aperçu de l'exercice en cours et répondront aux questions des analystes et des représentants des médias. La conférence de presse aura lieu sur le site Porsche de Leipzig.

L'entreprise avait dernièrement annoncé une légère augmentation des ventes de 3,3 pour cent à 320 221 véhicules pour 2023. Les livraisons ont certes augmenté dans presque toutes les régions du monde, mais elles ont chuté de 15 pour cent en Chine, le marché automobile le plus important. La raison en est surtout la situation économique difficile dans la région.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, la filiale de voitures de sport de VW avait augmenté de 12,6 pour cent à 30,1 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. Les experts avaient alors tablé sur une hausse moins importante. Le résultat d'exploitation a augmenté de neuf pour cent à 5,5 milliards d'euros. Le résultat après impôts a grimpé à 3,94 milliards d'euros. Porsche était alors en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels /jwe/DP/ngu.